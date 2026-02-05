東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。今回は、まるで飲むスイーツのような味わいの「スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ）」を紹介します。 東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロ