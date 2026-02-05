ファジアーノ岡山 ファジアーノ岡山スポーツクラブは、22日にJFE晴れの国スタジアムで開かれるガンバ大阪とのホーム開幕戦で、ホームエリアのチケット（車いす席を除く）が5日、約3時間で完売したと発表しました。正午からファンクラブ会員限定の先行販売が始まり、午後3時ごろに完売したということです。 ファジアーノ岡山は、J1に昇格した昨シーズンに行われたホームゲ&