■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）2/2、NYダウ＋515ドル高、49,407ドル2）2/3、NYダウ▲166ドル安、49,240ドル3）2/4、NYダウ＋260ドル高、49,501ドル【前回は】相場展望2月2日号米国株: 次期FRB議長指名で金利低下後退⇒ドル高・金利高・金銀安日本株: ウォーシュ次期FRB議長指名、高市発言⇒「円安」進展●2．米国株：NYダウ上昇も、AIによる代替で業績懸念からハイテク株など総崩れ1）NYダウ上昇も、AIによる