カップ麺の「辛辛魚らーめん」は「麺処 井の庄」が監修する激辛ラーメンで、辛さとうまさを両立していることから激辛マニアからも愛されています。辛辛魚らーめんは寿がきや食品が製造しているのですが、関連チェーン店のスガキヤの新メニューとして辛辛魚らーめんをアレンジした「スガ辛魚ラーメン」が2026年2月5日に登場しました。「麺処 井の庄が監修した辛辛魚らーめんを、さらにスガキヤ流にアレンジした」ということで、一体