東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！イベントの開催に合わせ、2026年4月1日より、東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」では、遊び心あふれるスペシャルセットが登場。大人も子供もワクワクするような、まるでお子様ランチのような盛り付けのプレートがラインナップされます。 東京ディズニーランド