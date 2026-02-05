巨人の春季キャンプは５日、第２クールがスタート。スポーツ報知評論家の村田真一氏が１軍スタートのドラフト４位ルーキー・皆川岳飛外野手（中大）に期待を寄せた。＊＊＊＊＊＊皆川は面白い存在になるかもしれんよ。シート打撃でも初打席でライト前にヒットを打ったけど、すごくシャープなスイングをする。トップからインパクトまで最短でバットが出るし、打ち損じが少ないタイプやね。大学時代に１００安打した