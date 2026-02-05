東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランド「イーストサイド・カフェ」では、ポップで華やかなスペシャルセットが登場。パフェのように仕立てた前菜や、爽やかなレモンの酸味が効いたパスタなど、ヴァネロペの明るい世界観を表現した贅沢なコースを楽しめます