大相撲初場所で連覇を果たした大関・安青錦（安治川）が５日、部屋を構える東京・江東区の役所を表敬訪問し、大久保朋果区長に優勝を報告した。多くの職員から歓迎を受け、「こうやって（区役所に）来ることができてうれしい」と喜びを語り、優勝が決まった瞬間の気持ちを区長から尋ねられると「優勝が決まった瞬間はうれしいなという気持ちだったが、最初に優勝した場所と比べると、どちらかというと負けられない気持ちだった