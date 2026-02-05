カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、お米の価格値下げについて報じた。昨夏は“令和のコメ騒動”で、政府が備蓄米を放出する事態も発生した。卸売り業者の倉庫には昨秋収穫の銘柄米１２００トンが山のように積まれており、有り余っている状態。５キロ３０００円台になる時期としてスーパーでは４月末から５月頃と予想。「現在は前年の８０％の売り上げ。小売りが売れないと米がはけない