東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」では、ポップでカラフルなスペシャルブッフェが登場。ヴァネロペをイメージした色とりどりの料理やスウィーツがずらりと並び、お菓子の世界に入り込んだような食事を楽しめます☆&#