２月５日に４１歳の誕生日を迎えたクリスティアーノ・ロナウドが、強硬な態度を改めず、２試合連続となるリーグ戦の出場をボイコットすることが確実となったと、米スポーツテレビ局『ＥＳＰＮ』の電子版が伝えた。今週月曜日２月２日に行われたリーグ戦をボイコットしたロナウドは６日の試合も欠場する構えを崩していないという。理由はサウジ・プロリーグを資金的に支える政府系ファンドのＰＩＦ（パブリック・インベスメント