高市首相が衆院選の街頭演説で、「円安で運用がホクホク状態」と発言した事で注目された外為特会とは何なのか？分かりやすく解説する。「外為特会」の正式名称は「外国為替資金特別会計」。財務省のホームページによると、外為特会は、外国為替相場を安定させるためのものだ。円を売ったり、ドルなど外貨を買って為替市場に介入する際に取得した外貨を「資産」とし、円を調達するために発行した政府短期証券を「負債」として保有し