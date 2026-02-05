モーニング開催のボートレース鳴門「第69回四国地区選手権競走」は5日、12Rで優勝戦が行われ、山田祐也（36＝徳島）が逃げ切って1着。G1初Vだった2022年2月11日の鳴門以来2回目の四国チャンプに輝き、SGボートレースクラシック（3月24〜29日、蒲郡）の出場権を獲得した。2着に三嶌誠司、3着は田村隆信。なお6日間の売り上げは51億2756万1300円で、目標の40億円を大きく上回った。難敵を撃破した先に、最高の結末が待っていた。