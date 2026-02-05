西武のドラフト3位・秋山俊外野手（中京大）が5日、南郷春季キャンプでは初のランチ特打に臨んだ。52スイング中で柵越えが1本。「感覚が合ってくれば、もっと打球の質や飛距離も出てくると思う」と振り返った。1月の新人合同自主トレでは、埼玉県所沢市内のカーミニークで何本も柵越えを放っていた秋山。この日もフェンス直撃やライナー性の打球も多かったが「調子が良かったときというか、今まで自分がやってきて良かったとき