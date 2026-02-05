5日午後、大阪市鶴見区で店舗兼住宅が燃える火事があり、男性1人が病院に運ばれました。消防によると午後2時過ぎ、大阪市鶴見区浜で「家が燃えています」と近隣住民から通報がありました。火事があったのは木造3階建ての店舗兼住宅で、消防車30台以上による消火活動で火は午後3時ごろにほぼ消し止められました。この火事で、建物少なくとも80平米が燃えたということです。また、30代の男性1人が病院に運ばれ、命に別状はないという