昨季に続いて今季も最終ラインで負傷者が続出しているレアル・マドリード。センターバックを主戦場にしているブラジル代表DFエデル・ミリトンと、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーは離脱中であり、スペイン代表DFラウール・アセンシオも足に問題を抱えながらプレイを続けているとみられている。今夏にはオーストリア代表DFダビド・アラバも契約満了でクラブを去る見込みであることから新たなセンターバックの獲得に動くと各メ