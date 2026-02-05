昨年のＪＢＣクラシック９着以来、休んでいるシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は復帰戦となるかきつばた記念・Ｊｐｎ３（２月２３日、名古屋競馬場・ダート１５００メートル）で岩田望来騎手＝栗東・フリー＝と初コンビを組むことが分かった。主戦の川須栄彦騎手＝栗東・フリー＝が昨秋の落馬事故で負傷し、療養中のため。松下調教師が２月５日、明らかにした。同馬は２月４日の栗東・坂路で５３