還暦を迎えた歌手・小泉今日子の近影が公開された。４日に６０歳の誕生日を迎えた小泉。５日に女優・浅田美代子のインスタグラムに登場した。浅田は「昨日は２月４日、キョンキョンの誕生日還暦ライブ、ＮＨＫホールに行って来ました。可愛い元気」と報告。「懐かしい歌も昔と変わらない歌声でキョンちゃん、おめでとう楽しかった〜〜」とつづり、泉谷しげる、リリー・フランキーらとの撮影ショットを掲載した。小泉