昨年12月に亡くなった男子プロゴルファーの尾崎将司さんの四十九日法要と納骨式が5日、徳島県の海陽町で行われた。尾崎家代々の墓の隣に尾崎さんが生前、ゴルフボール形の墓を建立。この日は約100人が参列し、「ジャンボ尾崎之墓」と刻まれたの墓の前で手を合わせた。長男の智春さんは「ハワイのワイキキビーチよりきれいだって言うみんなに自慢の海がすぐ前にあって、山がすぐ裏にあって、川があって、自然豊かな町が凄く好き