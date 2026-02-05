JR姉ケ崎駅で情報提供を求めるチラシを配る曽根貴佑さん（右）＝5日午前、千葉県市原市2008年に千葉県市原市で不動産業永野武さん＝当時（78）＝が刺殺された事件は未解決のまま18年が過ぎた。5日朝、永野さんの遺族や県警の捜査員が、事件現場に近いJR姉ケ崎駅でチラシを配り、情報提供を求めた。長女の曽根裕子さん（70）は名古屋市で昨年、長期未解決事件の容疑者が逮捕されたことに触れ「今年でぜひ終わりにしたい」と解決に