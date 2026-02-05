美と健康の総合メーカー、株式会社フジ医療器は、２０歳以上の全国１３１２人を対象に「第１３回睡眠に関する調査」をネットで実施した。睡眠と健康をテーマに、睡眠に与える影響や悩み、よりよい眠りのための工夫など睡眠に関する実態を把握するために２０１１年から実施しており、今回の調査で１３回目となる。今回の調査では、多くの人が依然として「睡眠の質」に対する悩みを抱えている一方で、リカバリーウェアなど比較