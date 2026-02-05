米国の世界的人気俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優・芝田璃子（31）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。米国での夫婦生活について明かし、そのゴージャスな内容に共演者が驚きの声を上げた。この日は「笑いあり涙あり『年の差婚』SPと題し、夫婦で10歳以上の年の差がある芸能人がスタジオに集結した。2人は21年3月に結婚。現在は米国で夫婦生活を送っている。スタジオで「年上夫は