俳優の芳村宗治郎が主演を務める、今年春に公開予定の映画『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』の主題歌が発表。TOKYO世界の新曲「Sprout」が書き下ろしとして起用される。公開日が3月20日（金・祝）とも発表された。【画像】芳村宗治郎が演じる「人類最後の“半ゾンビ”」ビジュアルTOKYO世界は、オーディション番組『RAPSTAR 2024』への出演で注目を集めたラッパー／シンガーソングライター。新曲「Sprout」は、