巨人の育成選手・宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が５日、春季宮崎キャンプでバットでアピールした。俊足で内外野守れるユーティリティーの左打者。この日は、実戦形式のライブＢＰで左腕・松浦からライナーで左前に運んだ。愛媛・松山工、四国ＩＬ愛媛を経て２３年育成３位で入団して今年が３年目。守備練習では二塁やセンターに入るなど、支配下登録へアピールを続けている。