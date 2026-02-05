歌舞伎俳優の市川中車さん、市川團子さんが、歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛(ひとりたびごじゅうさんつぎ)』の製作発表会見に親子そろって登場しました。【写真を見る】【 市川中車 】息子・市川團子の成長に喜びつつも「差をつけられている」本作は文政十年(1827)に江戸河原崎座で初演された、作者・四世鶴屋南北の作品。長らく上演は途絶えていましたが、昭和五十六年(1981)に三代目市川猿之助（二世