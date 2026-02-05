東京都台東区は３日、新年度から、区立小中学校で行われる修学旅行などの宿泊行事費用を無償化すると発表した。既に実施している補助教材や学校用品などの費用の支援と合わせ、教育・子育て環境の充実につなげる。宿泊行事費用の支援対象は、区立小中学校に通う児童や生徒（区外から通学する子どもを含む）や、区外の特別支援学校に通う区民。物価高騰などを踏まえ、８万３０００円を上限に支援することで、実質的に無償となる