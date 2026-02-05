イタリア人はミラノ・コルティナオリンピックに盛り上がっているのだろうか？そんな素朴な疑問があった。なぜなら、オリンピックのメダル数などに熱狂するのは一部の国々であり、選手は人生を賭けているとはいえ、日本のように一般国民までが夢中になるものなのか。特にラテン系のイタリア、フランス、スペイン、ポルトガルの人々は通常、スポーツ報道はサッカーが大きなウェイト（６〜７割か）を占め、次はモータースポーツ