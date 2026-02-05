【モデルプレス＝2026/02/05】俳優の竹内涼真が2月4日、自身のInstagramを更新。弟でアーティストの竹内唯人と妹でタレントのたけうちほのかとのきょうだい旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳人気俳優「自然体でかっこいい」肉体美際立つ兄弟入浴ショット◆竹内涼真、弟・竹内唯人とのお風呂ショット公開涼真は「Our first trip together as three brothers was a great success」とつづり、唯人とほのかと初めて