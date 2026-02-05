太子食品工業は2月2日、プラントベースシリーズ「motTOFU(モットーフ)」ブランドから、「豆腐屋さんのおいしい豆腐ソーセージ」を全国で新発売した。創業以来の理念である「食べて知らず知らずに健康になる」を具現化した商品だという。新機軸のプラントベースフード(PBF)で、同社の新事業でもあると強調する。年間販売数は72万パッケージを見込む。4本で147kcal、賞味期限は61日間、販売価格は税込268円。現在、日本の豆腐市場は