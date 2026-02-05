タルト専門店「キル フェ ボン」では、2月19日(木)から4月14日(火)まで、全12店舗にてブランド初となる「桜」をテーマにした「SAKURAフェア」を開催する。期間中は、春の訪れを感じさせる3種のタルトを中心に新作焼菓子などが展開される。【画像を見る】「SAKURAフェア」のタルト３品と新作パウンドバトンの画像を見る〈SAKURAフェア 対象タルト〉◆「結晶型“ル ガール”クリームチーズムースのタルト 〜桜風味〜」価格:1,090円 /