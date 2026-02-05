「しゃぶしゃぶ温野菜」（以下、温野菜）は、 2026年2月12日（木）から中高生限定で食べ放題コースが割引となる「おめでとう割キャンペーン」を実施する。※温野菜公式アプリ会員限定【写真】中高生限定で人気食べ放題コースが安くなる！詳細はこちら今回のキャンペーンは、中高生（12歳〜18歳）限定企画。人気の食べ放題コースが平日は半額、土日祝は500円引き（税込）となる期間限定クーポンを公式アプリで配信。豊富な種類の