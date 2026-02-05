今回、Ray WEB編集部は友だちにモヤモヤしたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のユキには、最近悩みがあって……？サユリが何度もユキを下げるような発言をし、彼女はモヤモヤしているようです。このあとユキの友だち関係に変化が…？原案：Ray WEB編集部作画：Kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】私を下げる発言を連発する友だちに困惑...すると【まさかの救世主】が！？