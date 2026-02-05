友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちにモヤモヤしたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のユキは、友だちのサユリが自分にだけ当たりが強いことに悩んでいます。サユリが何度もユキを下げるような発言をし、友だちが作りづらい状況になり、モヤモヤしているようです。このあと