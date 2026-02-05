《ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました》2月1日午前10時53分に更新したXで、こう釈明していたのは高市早苗首相（64）。同日午前9時放送開始の『日曜討論』（NHK）を欠席し、番組には自民党・田村憲久政務調査会長代行（61）が代理出演した。しかし午後には岐阜・愛知での遊説を敢行したこともあり、