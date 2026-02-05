「Tech Kids Grand Prix 2025」ファイナリスト8人が決定 日本No.1小学生プログラマーを決めるプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2025」のファイナリスト8人が決まりました。 香川県からは、小学6年の鎌田千記理さんがファイナリストに選ばれました。鎌田さんは史上最多となる4年連続の決勝進出です。 「Tech Kids Grand Prix 2025」は、子ども向けプログラミング教育事業を行う「CA Tech Kids」と「