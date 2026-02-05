山形県内ではインフルエンザの感染者数が2週連続で注意報レベルを上回るペースで増加し、山形市保健所の管内では警報レベルに迫る勢いで増え続けていることが分かりました。県衛生研究所の調査によりますと県内39の定点医療機関から2月1日までの1週間に報告されたインフルエンザ感染者の数は合わせて789人で、前の週よりも336人増加しました。定点医療機関1か所あたりの感染者の数は20.23人で、2週連続で注意報レベルの10人