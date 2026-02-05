５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２６．２９ポイント（０．６４％）安の４０７５．９２ポイントと３日ぶりに反落した。商品市況安が逆風となる流れ。５日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が急反落している。また、金相場は足もとで乱高下。強い上昇トレンドは一旦終了したとの見方がある。そのほか、米ハイテク株安も重しとなった。本土ハイテク株にも売りが波及