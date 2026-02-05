2月6日〜15日、都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026（以下、SGW2026）」が渋谷で開催されます。渋谷PARCO、渋谷サクラステージ、渋谷ストリームホールを中心に渋谷エリアの各所で、インディーゲームイベントやゲームコンテストなどが行われます。主催者のSHIBUYA GAMES WEEK Projectに名を連ねるパルコのゲームレーベル、PARCO GAMESの勝又詩織さんに詳しい話を聞きました。カルチャーとしてのゲームの魅力を発信――SGW2