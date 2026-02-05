ROSE BUDより、世界中で愛され続けるアニメ『ザ・シンプソンズ』のカプセルコレクションが登場します。ポップでユーモアあふれる世界観を、ROSE BUDらしい洗練されたバランスで表現した特別なラインナップ。ウェアから小物まで揃い、毎日のコーディネートにほどよい遊び心をプラスしてくれます。ファン心をくすぐるデザインは、ギフトにもおすすめ♡この春のおしゃれを楽しく彩る注目コレクションです。