お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。ゲストのお笑いカルテットを絶賛した。この日は「ぼる塾」のあんり、きりやはるか、田辺智加が登場。結成秘話やプライベートの話題を明かした。もともとは、田辺智加、酒寄希望の「猫塾」ときりやはるか、あんりの「しんぼる」で別々に活動していた4人。2019年12月7日から2組が合流し正式に4人組として活