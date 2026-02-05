衆院選の投開票日である8日（日）は、雪が避けられそうにない。列島に流れ込む強烈な寒気がピークを迎え、日本海側は広い範囲で警報級大雪の可能性だ。普段雪の少ない太平洋側でも雪が降り、積もる恐れ。各地、雪と極寒の中での選挙となりそうだ。当日の地方別の天気予報は…【北海道】北部や南西部を中心に雪が降る。石狩地方や後志地方では午前中に局地的な大雪。風向きによっては札幌の市街地にも、発達した雪雲が流れ込む可能