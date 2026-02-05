第57回「中国インターネット発展状況統計報告」が2月5日に発表されました。報告によると、中国のネットユーザー規模は2025年12月時点で11億2500万人に達し、インターネット普及率は80％を超えて、デジタル発展の成果はより幅広い層に行き渡っています。同報告によると、中国のデジタル経済規模は着実に成長し、デジタル経済の基幹産業の付加価値がGDPに占める割合は10．5％に上昇し、産業のデジタルトランスフォーメーションのペー