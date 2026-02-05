低迷脱出へ…楽天が沖縄で春季キャンプBクラス脱却を目指す楽天にエールを届けた。沖縄・金武キャンプを“超大物”が訪問。グラウンドに現れた人物に「来てたんだ」「これはチームの士気が上がりますね」とファンも注目していた。「RAKUTEN EAGLES」の白いロゴが入った黒基調のトップスにサングラス姿で、汗を流す選手の動きを熱心に追う姿が印象的だった。金武キャンプを訪れたのは、楽天の三木谷浩史オーナー。グラウンドに集