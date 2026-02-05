夕方の鉄道で人身事故が発生。ＪＲ京都線は京都駅と吹田駅との間で運転を見合わせています。ＪＲ西日本によりますと午後４時ごろ、京都線の茨木駅の構内で、下り普通列車で人身事故がありました。事故の影響で、京都線は京都駅と吹田駅の間で運転を見合わせていて、（野洲〜京都）（吹田〜神戸）の前後区間で遅延が生じています。ＪＲ西日本は運転再開見込みを午後５時１５分ごろとしています。