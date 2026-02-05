近畿地方では、７日午後から８日頃にかけて、大雪となる見込みです。気象庁によりますと８日は、近畿地方の上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。▼８日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で近畿北部山地：５０センチ近畿北部平地：４０センチ近畿中部山地：５０センチ近畿中部平地：１５センチ近畿南部山地：１０センチ▼中国地方で８日午後６時まで