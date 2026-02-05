◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール1日目（5日、宮崎）侍ジャパンのサポートメンバーとして選ばれていた増田大輝選手が、頭部のケガのため、サポートメンバーを辞退。代わりに湯浅大選手が選ばれました。この日、ちょうど1軍のシートノックに参加予定だった湯浅選手は、1軍の全体練習前の円陣で、阿部慎之助監督から「侍のサポートメンバーとして行くことになったから、一言しゃべって」と言われ、自身が選ばれたことを知った