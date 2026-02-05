「マナカナ」として知られる双子姉妹の女優・三倉茉奈（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。双子の妹・三倉佳奈（39）との現在と幼少期の2ショットを公開した。「今日2月5日はふたごの日らしいです。なので、小さい頃の私たちと39歳の私たちの写真、貼っておきます笑」とつづり、現在の佳奈との2ショットと幼少期の2ショット2枚を公開。「どっちがどっちかわかりますか？」と問いかけた。鬼のイラストが描かれた前掛け