元卓球日本代表の石川佳純（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。2023年に引退会見を行ってからおよそ3年、近影を公開した。【写真】このままファッション誌の表紙に！石川佳純が近影を公開石川は「イタリア、ミラノに来ています。4年に1度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります。街はオリンピックムードで盛り上がっていました。選手の皆さんの熱い戦いを全力でお伝えします。2/5（木）27:00〜30:15 フジテレビ系列