フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「ここまで変わった！？令和の学び方」。俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香夫妻の長男で、実業家・岸谷蘭丸氏がゲスト出演した。蘭丸氏が「２０３２年、都知事選に出たいっていうのをずっと言っているんで。もうじきです」と将来の目標を打ち明けると、さんまは「俺、府知事に出るから、そのとき頑張ろうね？」とうなずいて、笑わせ