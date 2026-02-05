スターバックス コーヒー ジャパンは、2016年より全国各地で展開している日本各地にあるその地元の産業、素材を取り入れ、地元の職人と開発し、その地域で販売する「JIMOTO Made」から、この度、新商品として『JIMOTO Made レザーボトルショルダーバッグ台東』を東京都台東区のスターバックス10店舗にて2月11日より販売する。JIMOTO Made レザーボトルショルダーバッグ台東『JIMOTO Made レザーボトルショルダーバッグ台東』は、東